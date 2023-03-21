Советник главы Крыма Крючков: сбитые в Крыму БПЛА были начинены шрапнелью

Симферополь, , 11:50 — REGNUM Сбитые в Крыму беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были начинены взрывчаткой и шрапнелью. Об этом в своём Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Украинский БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Кроме взрывчатки в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор», — говорится в сообщении.

Советник главы Крыма уточнил, что все беспилотники целили в гражданские объекты. Никаких военных объектов рядом нет.

По его словам, один беспилотник был сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием, а остальные были сбиты над жилыми районами.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате атаки БПЛА в районе Джанкоя на севере полуострова Крым один человек получил ранение. Повреждения получили несколько объектов и электросети. Из-за инцидента в Джанкое утром 21 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. Следственный комитет РФ расследуют факт атаки беспилотников на территории Крыма.