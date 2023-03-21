Канцлер ФРГ Шольц: Путин всегда вежлив в переговорах, несмотря на разность позиций

Москва, , 11:48 — REGNUM Канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц в интервью Rheinische Post рассказал, чем переговоры с президентом России Владимиром Путиным отличаются от диалогов с политиками из других стран.

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Олаф Шольц во время встречи в Кремле (c) РИА Новости

«Это долгие беседы, иногда по часу, иногда по полтора часа. Иногда на немецком, иногда с переводом. И Путин всегда очень вежлив», — сказал Шольц. Также немецкий канцлер добавил, что российский президент всегда остается вежливым, несмотря на кардинальные различия во взглядах.

Напомним, в последний раз Владимир Путин и Олаф Шольц общались между собой 2 декабря 2022 года. На тот момент стороны не смогли прийти к какому-либо принципиально новому решению по конфликту на Украине.

Ранее Шольц заявлял, что конфликт между Россией и Украиной не закончится еще очень долгое время, а Германия и её союзники продолжат обеспечивать Вооружённые силы Украины всем необходимым для сохранения их боеспособности.