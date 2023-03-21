Хельсинки, 21 марта, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Финская государственная энергокомпания Gasum не планирует отказываться от закупок российского газа. Об этом заявили в компании, сообщает телерадиокомпания Yle.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

В компании напомнили, что Gasum ещё до начала спецоперации на Украине заключил с российским «Газпром экспортом» долгосрочное соглашение, которое будет действовать до 2031 года, поэтому разрывать договорённости финская сторона не намерена. В противном случае российский поставщик сможет требовать возмещения убытков.

«Контракт останется в силе ещё на долгие годы», ― заявили в Gasum.

Добавим, что, согласно информации финской таможни, в 2022 году финская энергетическая компания закупила у России природного газа на сумму около €175 млн, а с 2019 года компания импортировала из РФ топлива на более €730 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа у остального мира выросли в 3,3 раза. ЕС в основном закупал газ в 27 странах, общие траты — 208 млрд евро против 62,5 млрд в 2021 году. Крупнейшим продавцом сжиженного газа (СПГ) в Европу в 2022 году стали США — затраты выросли в 7 раз — до 48,4 млрд евро. При этом за российский газ Евросоюз заплатил рекордные 47,6 млрд евро, из которых 16,2 пришлись на СПГ.