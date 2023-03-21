Бердянск, Запорожская область, 21 марта, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Тайник с оружием обнаружили у экс-сотрудника МВД Украины в Бердянске полицейские. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Запорожской области.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Уточняется, что сотрудники полиции вместе с бойцами ОМОН провели оперативно-разыскное мероприятие по установлению хранящих оружие и боеприпасы лиц, в ходе которого осмотрели домовладение в садовом товариществе «Солнечный», где проживает 46-летний пенсионер МВД Украины.

«В результате осмотра жилища было обнаружено незаконно хранящееся оружие и боеприпасы», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в тайнике были найдены: четыре ружья, пневматическая винтовка, травматический пистолет, 16 пистолетов и револьверов (включая пять травматических), 200 граммов пороха, 15 магазинов к различным видам оружия и свыше 600 патронов различного калибра.

Кроме того, отмечается, что всё обнаруженное оружие было изъято, по этому факту осуществляется проверка, по итогам которой будет приниматься решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские Херсонской области обнаружили в Скадовском муниципальном округе тайник с боеприпасами. Находка предназначалась для украинских диверсионно-разведывательных групп.