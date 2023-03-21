Глава Крыма Аксёнов: ситуация в Джанкое после атаки беспилотников ВСУ находится под контролем

Симферополь, , 11:33 — REGNUM На данный момент ситуация в Джанкое, ранее подвергшемся атаке беспилотников вооружённых формирований Украины, находится под контролем. Об этом 21 марта заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов © Kremlin Pool/Global Look Press

Как отметил Аксёнов, в результате атаки дронов ВСУ нет никаких серьёзных повреждений и эта ситуация является локальной.

«Прошу не обращать внимания на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем», — сказал он.

Также глава Крыма уточнил, что следствием будет установлено, какие именно беспилотники пытались применить ВСУ в Джанкое, и добавил, что Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рассказал, что режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введён в городе в Крыму после атаки на него украинских беспилотников. Он уточнил, что в городе в данный момент ведётся подсчёт ущерба, который был нанесён атакой.