Симферополь, 21 марта 2023, 11:33 — REGNUM На данный момент ситуация в Джанкое, ранее подвергшемся атаке беспилотников вооружённых формирований Украины, находится под контролем. Об этом 21 марта заявил глава Республики Крым Сергей Аксёнов на заседании правительства региона.

Глава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Kremlin Pool/Global Look Press

Как отметил Аксёнов, в результате атаки дронов ВСУ нет никаких серьёзных повреждений и эта ситуация является локальной.

«Прошу не обращать внимания на фейки, которые разгоняет украинская пропаганда. Ситуация полностью под контролем», — сказал он.

Также глава Крыма уточнил, что следствием будет установлено, какие именно беспилотники пытались применить ВСУ в Джанкое, и добавил, что Следственный комитет возбудил по этому факту уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин рассказал, что режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введён в городе в Крыму после атаки на него украинских беспилотников. Он уточнил, что в городе в данный момент ведётся подсчёт ущерба, который был нанесён атакой.