Москва, 21 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. Турция возобновила ранее приостановленный транзит санкционных товаров в Россию, однако не полностью и с рядом ограничений. Об этом 21 марта сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей логистических компаний.

Иван Шилов ИА REGNUM Контейнеры

Так, в частности, механизм не работает в отношении продукции из США и Канады, а также некоторых категорий товаров вне зависимости от страны производства.

Как отметила в беседе с изданием президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская, с 17 марта агенты в Турции сообщили, что система оформления транзита заработала.

При этом гендиректор «Оптималог» Георгий Властопуло указал, что 20 марта российские компании смогли оформить транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведённые в Евросоюзе.

Участники рынка полагают, что в конечном итоге транзит если и восстановится, то с ограничениями. В первую очередь, согласно новым требованиям ЕС, трудности будут с транзитом товаров двойного назначения.

Властопуло также в качестве ещё одного вероятного сценария развития событий указал то, что Турция окончательно закроет транзит.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта Турция внезапно перестала отправлять через свою территорию санкционные грузы в Россию. Как пояснил помощник главы Ассоциации грузоперевозчиков Турции Кемаль Гюль, это связано с выполнением требований ЕС.

Добавим, что власти Турции составили для компаний список товаров, запрещённых для экспорта в Россию с 1 марта. Как отметил руководитель Стамбульской ассоциации экспортеров чёрных и цветных металлов Четина Теджделиоглу, товары из списка, произведённые в любой другой стране, запрещены к перевозке в Россию, однако, если продукт произведён в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.