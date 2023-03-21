Си Цзиньпин объяснил «исторической логикой» выбор России в качестве первой страны для госвизита

Москва, , 11:29 — REGNUM Председатель КНР Си Цзиньпин заявил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным 21 марта, что Россия выбрана первой страной визита, так как это соответствует исторической логике.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это соответствует исторической логике: Мы крупнейшие державы и стратегические партнёры», — сказал Си Цзиньпин.

Известно, что сегодня в Большом Кремлевском дворце также состоятся официальные переговоры Си Цзиньпина с российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Китая Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом. Приглашение получил и Мишустин. Глава российского правительства уже принял предложение посетить КНР.

Лидер Китая прибыл в Москву 20 марта с государственным визитом. Это первая заграничная поездка Си Цзиньпина после переизбрания на должность председателя КНР. 20 марта у председателя КНР состоялись неформальная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась более четырёх часов.