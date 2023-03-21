Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3791252" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Цитата телеграм-канала «ВестиFM+» Фрагмент крайне странных описаний к роликам на YouTube Митрошиной

Москва, 21 марта, 2023, 11:30 — ИА Регнум. «Налоговые консультанты у Митрошиной были — не зря же она начала «дробить» потоки. Только вот налоговые консультанты недалекие: если и «дробить», зная, что для ФНС — это как красная тряпка для быка, то до нормативно определенного предела доходов», — отметил в своем телеграм-канале 21 марта доктор экономических наук Никита Кричевский.

Претензии налоговой инспекции к Александре Митрошиной возникали ещё в 2022 году. В своих соцсетях она даже извещала о несколько большей сумме претензий — 200 млн рублей — и отмечала, что «всегда работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство» и собирается долг «оплачивать, действовать в рамках закона, каким бы он ни был». Судя по её аккаунту в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ), после начала специальной военной операции она уехала из России.

«А еще у Митрошиной крайне странные описания к ее роликам на YouTube. В последние дни якобы все про Мариуполь и Путина, но на самом деле все про тот же «блогинг, продажи и успех». Просто »Мариуполь и Путин» пользователям интереснее. Но про них, в роликах ничего не будет», — информирует телеграм-канал «ВестиFM+».

За последнее время это уже второе дело о неуплате налогов против блогеров. Первое завели в начале марта 2023 года против Валерии Чекалиной (она же Лерчек) и её мужа. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, отмыли более 130 млн руб., добытых преступным путём. Они купили на них валюту США, чем замаскировали связь легализованных денег с преступным источником их происхождения.

По мнению Никиты Кричевского, это не политические преследования и не цель запугать всех — это проверка отрасли (точнее сказать, вида деятельности) после резонансного дела. По его словам, это наказание за то, что возомнили, будто поймали бога за бороду. «Хотя бога действительно поймали — раскрутиться так, как Митрошина, удается единицам», — считает экономист.

«Шутка ли — одно рекламное размещение в инсте Митрошиной стоило 1 млн руб. Что получаем в итоге, когда риск-ориентированный подход вытеснен клиенто-ориентированным? Уголовное дело со 100%-м негативным для Митрошиной исходом, неуплату минимум 120 млн руб. (без пеней и штрафов), вынужденное бегство из России и объявление в федеральный (международный) розыск. Есть о чем задуматься», — рассуждает Никита Кричевский.

«Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов. Пришло время это исправлять. Уклонение от уплаты налогов — серьезное преступление во всем мире», — отмечает в своем телеграм-канале 21 марта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что против блогера Александры Митрошиной следователи возбудили уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей, известил 21 марта Следственный комитет РФ. Следователи СК РФ по городу Москве вместе с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски по месту регистрации блогера и у других лиц, которые могут быть причастными к совершению названного преступления.