Тегеран, 21 марта, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Развитие сотрудничества с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) и объединением стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) является важным для Ирана, так как именно они в течение ближайшего будущего станут играть важную роль в экономике мира. Об этом 21 марта рассказал министр экономики и финансов Исламской Республики Эхсан Хандузи.

TIBOR ILLYES/ЕРА/ТАСС Министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи

«Региональные соглашения, особенно с важными региональными партнёрами, такими как ШОС и БРИКС, — это то, что мировая экономика будет продвигать вперёд на плечах этих экономических гигантов в ближайшие десятилетия», — заявил он в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи заявил, что Тегеран в этом году рассчитывает на «огромные объёмы» своповых поставок российских нефти и газа. Хандузи подчеркнул, что этот вопрос был решён.