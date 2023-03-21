Москва, 21 марта, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году Китай с визитом. Об этом китайский лидер рассказал в ходе встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустиным 21 марта.

Сергей Карпухин/POOL/РИА Новости Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин

«Я вчера пригласил официально президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом», — сказал Си Цзиньпин.

Си Цзиньпин также отметил, что рад лично познакомиться с главой правительства РФ, так как до этого их контакты были невозможны из-за пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 марта, начался официальный визит Си Цзиньпина в Москву. Этот визит Си нанёс в Россию после своего переизбрания председателем КНР.

В Кремле вчера китайский лидер провёл встречу с президентом России. Обсуждался широкий круг вопросов, в том числе касающихся роли России в мире, а также планы сотрудничества Москвы и Пекина.