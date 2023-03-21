Mash: американский БПЛА MQ-9 в Чёрном море мог участвовать в подготовке нападения на порт Туапсе

Туапсе, Краснодарский край, , 11:16 — REGNUM Американский беспилотник, который рухнул в Чёрное море, мог участвовать в подготовке нападения ВСУ на порт Туапсе, пишет Telegram-канал Mash.

Су-27 и MQ 9 Reaper Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«MQ-9 Reaper разведывал обстановку, чтобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли нанести удары морскими и воздушными дронами», — говорится в сообщении.

По информации источника, российские военные узнали об этом заранее, корабли Черноморского флота привели в боевую готовность и отправили в рейд. Вскоре в небо подняли российские истребители Су-27 и беспилотник США рухнул.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2023 года над акваторией Черного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. В США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.

В Минобороны РФ подчеркнули, что никаких контактов с самим дроном у российских военных не было. Уточняется, что БПЛА перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу представил 17 марта к госнаградам летчиков Су-27, сопровождавших американский беспилотник MQ-9 Reaper над Чёрным морем. Награды достоин факт предотвращения нарушения границ района временного режима использования воздушного пространства.