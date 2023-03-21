Москва, 21 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили семичасовой полёт над нейтральными водами акватории Японского моря, сообщили на официальном сайте российского Министерства обороны во вторник, 21 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний бомбардировщик Ту-95

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС Дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря. Продолжительность полёта составила более семи часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что истребители Су-35С и Су-30СМ сопровождали ракетоносцы на маршруте их следования.

В ведомстве подчеркнули, что все полёты российских ВКС над нейтральными водами Арктики, Тихого океана, а также Балтийского и Чёрного морей осуществляются в строгом соответствии с международными правилами.

Накануне над Балтийским морем были замечены две воздушные цели, классифицированные как два стратегических бомбардировщика ВВС США B-52H. Для недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель Су-35, занявший установленную зону дежурства.