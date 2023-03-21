Вашингтон, 21 марта, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол в своем блоге на сайте Substack 21 марта предложил формулу, по которой возможно снятие санкций с российских бизнесменов и предпринимателей.

Photoagency Interpress/Global Look Press Бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол

По мнению экс-посла, публичное осуждение деятельности президента России Владимира Путина, а также пожертвование половины состояния в Фонд восстановления Украины в совокупности должны позволить человеку рассчитывать на выход из международных санкционных списков.

Американский политолог призвал расширить индивидуальные ограничительные меры именно против россиян, состоящих на государственных должностях. «Эта формула также дает им выбор. Мне это тоже кажется справедливым», — добавил Макфол.

Напомним, 19 марта глава Министерства иностранных дел Молдавии Николай Попеску заявил о планах страны ввести санкции против 25 граждан Российской Федерации. Он также добавил, что Молдавия работает над присоединением к антироссийской санкционной политике Евросоюза.