В МИД РФ заявили, что США, Британия, Франция и Германия не годятся на роль посредников по Украине

Москва, , 11:19 — REGNUM Ни Германия, ни Франция, ни США, ни Британия не могут быть посредниками в урегулировании ситуации на Украине, сообщил 21 марта представитель МИД РФ.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя инициативу экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать из вышеперечисленных стран контактную группу по Украине, российский дипломат заявил, что эти государства «сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины».

Все четыре страны поставляют Киеву оружие, из этих государств для участия в вооружённом конфликте едут на Украину боевики. К тому же перечисленные страны ввели в отношении России такие недружественные меры как санкции.

«При таких подходах США, Великобритания, Франция и Германия не могут претендовать на роль нейтральных посредников, запускающих мирный процесс», — сказал представитель МИД РФ в интервью РИА Новости.

По его словам, эти страны вовсе не заинтересованы в урегулировании конфликта — напротив, они стараются его продлить.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, со своей инициативой Ишингер выступил неделю назад — 13 марта. Он аргументировал своё предложение тем, что в Германии и в США оно успокоит тех, кто из-за Украины «всё больше задаётся критическими вопросами».