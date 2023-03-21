Следователи возбудили дело после падения в Новосибирске на ребёнка куска наледи с крыши

Новосибирск, , 11:05 — REGNUM В Новосибирске 14-летнюю девочку доставили с травмами в больницу после падения на неё куска наледи с крыши одного из жилых домов. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Новосибирской области.

Следственный комитет РФ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«С крыши жилого дома, расположенного на улице Кирова в Октябрьском районе города Новосибирска, на девочку упал кусок наледи. 14-летняя девочка была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается интенсивная медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи произвели осмотр места инцидента, и уточняется, что во время проверки будет дана юридическая оценка действиям сотрудников управляющей компании, которые отвечают за своевременную очистку кровли обслуживаемого ими многоквартирного жилого дома от снега и наледи. Также указывается, что после проведения проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта во дворах соседних домов в Хорошевском районе Москвы пострадали дети. Одному ребёнку на голову упал кусок льда, на другого обрушилась фасадная плитка.