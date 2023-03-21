Садовое кольцо в Москве охвачено пробками из-за введённых ограничений движения

Москва, , 11:03 — REGNUM Километровые пробки образовались в Москве 21 марта. Согласно данным приложения «Яндекс. Карты», заторы охватили всё Садовое кольцо.

Москва. Автомобильное движение © Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Пробки в шесть-семь баллов образовались на фоне ограничений движения по ряду направлений, в том числе по проспекту Мира, Олимпийскому, Ленинградскому проспектам.

По данным «Яндекс. Карт», на данный момент зафиксировано 226 ограничений. Москвичи отмечают, что на дорогу, которая обычно занимает четверть часа, сегодня уходит до 40 минут. Дептранс столицы призвал москвичей пересесть на общественный транспорт.

Пробки в Москве. 21.03.2023 Цитата страницы сайта Яндекс Карты

Напомним, накануне, 20 марта, пробки в Москве достигли десяти баллов. Вечером от Садового кольца и до Ярославского шоссе практически невозможно было проехать.

Добавим, что 20 марта начался визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. В Кремль глава Китая прибыл во второй половине дня. Китайская делегация, чей кортеж составил более 50 машин, передвигалась по столице свободно, так как ряд дорог был перекрыт.