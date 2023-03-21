Верховный суд разъяснил, когда сдача в плен будет считаться преступлением
Москва, 21 марта, 2023, 10:52 — ИА Регнум. Сдача в плен будет считаться преступления только тогда, когда она была совершена добровольно, то есть сознательно при наличии возможности оказывать решительное сопротивление противнику и избежать пленения. Об этом 21 марта говорится в проекте постановления пленума Верховного суда (ВС) РФ о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы, который приводит Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ).
«Если военнослужащий по своему физическому состоянию не способен уклониться от плена, фактический его захват противником не образует состава данного преступления (например, нахождение военнослужащего в беспомощном состоянии, в том числе вследствие тяжелого ранения или контузии)», — указывается в документе.
Отмечается, что в ходе рассмотрения уголовного дела о добровольной сдаче в плен суды должны учитывать статьей 23 Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, согласно которой военнослужащий в ходе боевых действий, даже при нахождении в отрыве от своей воинской части и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику и избегать пленения. При этом в бою он обязан с честью выполнять свой воинский долг.
«Под сдачей в плен следует понимать различные действия (бездействие), в результате которых военнослужащий переходит во власть противника. В тех случаях, когда действия (бездействие), направленные на сдачу в плен, не завершаются переходом на сторону противника по причинам, не зависящим от воли лица, содеянное образует покушение на сдачу в плен», — уточняется в проекте постановления.
Также добавляется, что, согласно примечанию к статье 3521 УК РФ, впервые добровольно сдавшегося в плен военнослужащего могут освободить от уголовной ответственности исключительно в случае наличия всех предусмотренных в этой норме условий (принятие мер для своего освобождения, возвращение в часть или к месту службы и не совершение во время пребывания в плену других преступлений).
В то же время, указывается, что добровольная сдача в плен квалифицируется по статье 3521 УК РФ только в случае отсутствия признаков преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (Государственная измена).
«Если судом будет установлено, что лицо, участвовавшее в составе непосредственно противостоящих Российской Федерации сил (войск) иностранного государства, международной либо иностранной организации в вооруженном конфликте, военных действиях или иных действиях с применением вооружения и военной техники, именно в этих целях сдалось в плен, содеянное подлежит оценке только как государственная измена в виде перехода на сторону противник», — поясняется в документе.
Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова написала, что десять российских военнослужащих, которые были освобождены из украинского плена, находятся в тяжёлом состоянии. Также были освобождены ещё 29 защитников из ДНР.