Иркутск, , 10:45 — REGNUM В Иркутской области непогода едва не привела к трагедии на озере Байкал. Автолюбителю, который выехал на лёд, потребовалась помощь спасателей. Об этом 21 марта сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Автомобиль на Байкале Цитата из видео

Инцидент произошёл вечером 20 марта в Ольхонском районе в пролив Малое Море озера Байкал. Водитель автомобиля сообщил в службу спасения, что не может продолжать движение из-за сильного ветра.

«Около получаса ушло на поиски. Спасатели зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы её не унесло, и транспортировали мужчину до берега», ― говорится в сообщении отряда в «ВКонтакте».

Отмечается, что всего за два дня ― 20 и 21 марта ― спасатели Байкальского отряда трижды выезжали для оказания помощи людям, оказавшимся в непогоду на льду Байкала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на озере Байкал автомобиль с людьми провалился под лёд. Это произошло примерно в десяти метрах от мыса Уляхта. В салоне находились четыре человека, в том числе ребёнок. К счастью, туристы успели выбраться из машины и не пострадали.

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