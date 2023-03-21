Иркутск, 21 марта, 2023, 10:45 — ИА Регнум. В Иркутской области непогода едва не привела к трагедии на озере Байкал. Автолюбителю, который выехал на лёд, потребовалась помощь спасателей. Об этом 21 марта сообщили в ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России».

Цитата из видео Автомобиль на Байкале

Инцидент произошёл вечером 20 марта в Ольхонском районе в пролив Малое Море озера Байкал. Водитель автомобиля сообщил в службу спасения, что не может продолжать движение из-за сильного ветра.

«Около получаса ушло на поиски. Спасатели зафиксировали машину на льду с помощью строп, чтобы её не унесло, и транспортировали мужчину до берега», ― говорится в сообщении отряда в «ВКонтакте».

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Отмечается, что всего за два дня ― 20 и 21 марта ― спасатели Байкальского отряда трижды выезжали для оказания помощи людям, оказавшимся в непогоду на льду Байкала.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта на озере Байкал автомобиль с людьми провалился под лёд. Это произошло примерно в десяти метрах от мыса Уляхта. В салоне находились четыре человека, в том числе ребёнок. К счастью, туристы успели выбраться из машины и не пострадали.