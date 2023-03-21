Москва, 21 марта, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Группа Cream Soda подтвердила гибель одного из основателей группы, который провалился под лёд на Волге. Информация появилась в официальном аккаунте группы в соцсетях.

Цитата из видео «Звукоизоляция // Cream Soda» Дмитрий Свиргунов

В официальном аккаунте Cream Soda появилась запись о том, что в Ярославской области под лёд провалился продюсер и лидер группы, 34-летний Дмитрий Свиргунов.

«Наш Дима Нова в компании друзей гулял по Волге и провалился под лёд», — говорится в сообщении.

Дмитрий Свиргунов, его младший брат Роман, их друг Георгий Киселев были затянуты течением под лёд. Официально они числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта продюсер Дмитрий Свиргунов, являющийся основателем группы Cream Soda и технопроекта Locked Club, провалился под лёд на Волге. В данном районе (Некрасовский) выход на лёд был запрещён. Всего на лёд вышли 10 человек, пятеро провалились, двоих удалось спасти, один скончался в машине скорой помощи. Ещё троих унесло течение, и они числились пропавшими без вести.