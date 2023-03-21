Fox News и WSJ раскритиковали Байдена за неубедительную позицию по конфликту на Украине

Вашингтон, , 10:41 — REGNUM Многие американские средства массовой информации подвергли критике президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за его неубедительную позицию в конфликте на Украине.

Байден на Украине Сергей Корсун (с) ИА REGNUM

«Президент хочет поражения России, но, похоже, боится, что Киев в самом деле сможет одержать победу. Если Байден действительно поддерживает позицию США о восстановлении сувернитета и территориальной целостности Украины, он должен подтвердить это», — приводит издание The Wall Street Journal слова экс-советника президента США Джона Болтона.

В то же время ведущий Fox News Шон Хэннити считает, что реакция Байдена на инцидент с американским беспилотником Reaper свидетельствует о слабой позиции Белого дома в вопросах «украинского кризиса», требующих твердых решений.

Отмечается, что нерешительность Джо Байдена в вопросах поставки большего количества снарядов, летального оружия и бронетехники, а также неоднозначность в вопросе предоставления Вооружённым силам Украины американских истребителей, негативно отражается не только на рейтинге президента, но и на статусе Соединенных Штатов в целом.

Напомним, 20 марта на официальном сайте американского Министерства обороны сообщили, что после избрания Джо Байдена президентом Соединенных Штатов объём американской военной помощи Украине составил $33,2 млрд. При этом США на данный момент опасаются принимать решение о поставках боевых истребителей для ВСУ.