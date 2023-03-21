Вашингтон, 21 марта, 2023, 10:35 — ИА Регнум. На мировом рынке наблюдается нехватка ракет для запуска спутников после ухода с него России. Об этом 19 марта написал портал SpaceNews со ссылкой на глав космических компаний США.

Иван Шилов ИА REGNUM Старт ракеты-носителя

По словам исполнительного директора Relativity Тима Эллиса, имеется в виду период с 2024 по 2027 год, во время которого запланировано выведение на околоземную орбиту космических аппаратов группировки Amazon Kuiper.

В свою очередь, директор альянса United Launch Alliance (ULA), являющегося эксплуатантом российских ракетных двигателей РД-180, Тори Бруно обвинил Россию в нехватке на мировом рынке ракет в связи с её уходом.

«Сейчас, впервые за 30 лет, глобальная нехватка пусковых мощностей», — сказал он.

Также глава ULA указал, что дефицит ракет-носителей уже есть и он будет наблюдаться на протяжении около десяти лет. При этом Бруно отметил, что, по его мнению, успешная сертификация ракеты альянса Vulcan Centaur может позволить осуществлять её запуски каждые две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 марта американское разведсообщество в своём ежегодном докладе заявило, что Россия по-прежнему является ключевым соперником США в космосе, несмотря на действие антироссийских санкций.