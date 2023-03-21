Москва, 21 марта, 2023, 10:36 — ИА Регнум. Поставщики предупредили торговые сети о планах повысить цены на рисовую крупу, пишет 21 марта «Коммерсантъ». Причина — в проблемах с урожаем в Краснодарском крае.

Bulkin Sergey/Global Look Press Рис

Отмечается, что из-за снижения качества сырья, на которое повлияли погодные условия, повышается процент выбраковки риса, а это повышает его стоимость.

Издание ссылается на торговую сеть «Лента», где сказали, что предупреждение от поставщиков о повышении риса на 15–30% поступало. Представитель сети добавил: «Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя».

В другой торговой сети (название не приводится) сказали, что также получили предупреждение о повышении цены на рис — на восемь-десять процентов с 27 марта. По словам представителя этой сети, востребованность рисовой крупы высока, так что «сети как могут сдерживают рост цен на полке».

Издание также приводит данные «Руспродсоюза»: в марте тонна риса первого сорта стоила в России примерно 64,13 тыс. руб., тогда как в феврале — 63,7 тыс. руб., а в марте прошлого года — 51,6 тыс. руб.

В начале ноября прошлого года ИА REGNUM опубликовало прогноз относительно возможного подорожания риса в России. Российский эксперт предложил в 2023 году продлить действие запрета на экспорт риса во избежание роста цены на него.