Москва, 21 марта, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Марина Лошак, 10 лет возглавлявшая Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина с 2013 года, покинула пост. Новым директором назначена Елизавета Лихачева, сообщает 21 марта пресс-служба Минкультуры РФ.

Евгений Одиноков/РИА Новости Елизавета Лихачева

В министерстве отметили, что под руководством Марины Лошак ведущий российский музей западноевропейского искусства находился в непрерывном развитии. За это время удалось запустить свыше 60 ярких выставочных российских и международных проектов.

Соответствующий приказ о назначении Елизаветы Лихачевой на пост директора Пушкинского музея 21 марта подписала министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта директор ГМИИ имени Пушкина Марина Лошак написала заявление на увольнение с должности по собственному желанию. В феврале 2023 года Марина Лошак опровергла появившиеся в СМИ сообщения о своём уходе с поста директора Пушкинского музея.

Известно, что Елизавета Лихачева с 2017 года руководит Музеем архитектуры имени А. В. Щусева. Она отказалась комментировать информацию о её возможном назначении на должность директора Пушкинского музея.