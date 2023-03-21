Пекин, 21 марта, 2023, 10:21 — ИА Регнум. Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, который стал первым государственным визитом после его переизбрания на пост главы Китая, должен послать сигнал о провале попыток стран Запада изолировать Москву и Пекин. Об этом говорится в статье в газете South China Morning Post.

Сергей Карпухин/ТАСС Встреча президента РФ Путина и председателя КНР Си Цзиньпина

Эксперты отмечают, что двусторонние отношения России и Китая, несмотря на давление со стороны западных стран, не только не ослабевают, но и продолжают укрепляться.

«Аналитики заявили, что встреча двух лидеров должна была послать чёткий сигнал о том, что их партнёрство остаётся прочным», ― отмечено в публикации.

Также указывается, что усилия союзников по изоляции России [после начала спецоперации на Украине] и Китая в долгосрочной перспективе через сеть индо-тихоокеанских партнёрств и военных союзов терпят неудачу.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта состоялись переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, который прибыл в Россию с первым иностранным визитом после переизбрания лидером Китая. Беседа продолжалась более четырёх часов. В неформальной обстановке в формате тет-а-тет лидеры двух стран выразили своё мнение по многим вопросам двусторонних отношений.