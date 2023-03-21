Якутск, 21 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве после обнаружения 20 марта тел трёх человек с огнестрельными ранениями в одной из квартир жилого дома в Якутске возбудили следователи. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Уточняется, что 20 марта следственные органы по региону получили сообщение об обнаружении в одной из квартир жилого дома в городе Якутске трёх погибших с огнестрельными ранениями.

Также указывается, что на место выехал замглавы следственного управления СК Росси по региону, и добавляется, что погибшими оказались двое мужчин в возрасте 24 и 44 лет и 31-летняя женщина.

«По данному факту следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что был произведён осмотр места происшествия и назначены необходимые экспертизы. В настоящее время ведётся установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Новгородской области задержали подозреваемых в участии в организованной вооружённой группе, а также в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в регионе.