Якутск, 21 марта, 2023, 10:20 — ИА Регнум. Якутский городской суд признал лидера республиканского «Яблока» Анатолия Ноговицына виновным по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации [ч. 1 ст. 280.3 УК РФ — ред.]. Об этом во вторник, 21 марта, сообщается на официальном сайте партии.

Цитата из видео: «Анатолий Ноговицын обратился к якутянам» Анатолий Ноговицын

«Якутский городской суд признал сегодня лидера республиканского «Яблока» Анатолия Ноговицына виновным в «дискредитации армии», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что виновному назначен штраф в размере 280 тысяч рублей, который был снижен до 200 тысяч рублей в связи с другими внешними факторами.

Напомним, 27 октября 2022 года Ноговицын в завершение проверки в Якутском психоневрологическом диспансере, предусмотренным в рамках судебного процесса, был признан психически здоровым.