Депутаты партии АдГ выразили недоверие правительству Германии из-за «Северных потоков»

Берлин, , 10:14 — REGNUM Недоверие немецкому правительству выразили депутаты правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) из-за расследования диверсии на «Северных потоках». Депутаты направили правительству соответствующее письмо.

Бундестаг Иван Шилов © ИА REGNUM

В документе говорится, что перед взрывами на «Северных потоках» США открыто противодействовали запуску СП-2. По мнению депутатов, в результате диверсий Германии был нанесен значительный ущерб. Секретность в этом вопросе ставит под угрозу благополучие Германии, считают депутаты. Немецкие политики также подчеркивают, что косвенные доказательства указывают, что диверсия была совершена США или партнером по НАТО.

«Косвенные доказательства указывают на то, что нападение было совершено США, партнером по НАТО, или другим союзником», — говорится в письме к правительству.

В письме депутаты АдГ предлагают создать парламентскую комиссию по расследованию, которая изучит качество проводимого расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее версию о причастности к диверсии на «Северных потоках» частной проукраинской группировки высказали (со ссылкой на «осведомленные источники») американские и британские СМИ. Подобные заявления президент РФ Владимир Путин назвал «полной чушью». По словам главы государства, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне».

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов опроверг данные, опубликованные британской газетой о том, что западные спецслужбы, расследующие теракты на российских газопроводах, изучают их возможную связь с украинским бизнесменом. По его словам, олигархи на Украине не имеют никакого отношения к диверсии.