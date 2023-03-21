Москва, 21 марта, 2023, 10:06 — ИА Регнум. За упрощение процедуры лишения гражданства России, которое было получено незаконно и это было доказано судом, выступает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом 21 марта заявил член СПЧ Кирилл Кабанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

«Мы в СПЧ будем поддерживать и продвигать предложение об упрощении порядка лишения гражданства, полученного незаконным путём», — приводит его слова ТАСС.

Кабанов уточнил, что в данный момент при выявлении полученного с помощью фиктивного брака или купленных документов гражданства РФ, вначале суд должен признать нарушение процедуры, а затем рассматривать новый иск о признании такого гражданства недействительным. По словам члена СПЧ, в результате возникает дополнительная нагрузка на российские суды.

«Поэтому, если процедура была нарушена и признана судом искусственной, то автоматически нужно лишать гражданства, иначе получается затягивание процесса и нагрузка судов», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила в Госдуму предложения по дополнению законопроекта «О гражданстве». Предлагается установить, что ребёнок получает гражданство России по праву рождению, если один из его родителей — гражданин России, даже если сам ребенок родился в другой стране.