Москва, , 10:05 — REGNUM В московском метро контролёр задержал безбилетника. Однако он оказался необычным. Выяснилось, что мужчина уже более 12 лет числится в федеральном розыске. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе «Организатора перевозок».

Метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

Уточняется, что мужчина прошёл через турникет без оплаты на станции метрополитена «Текстильщики». Пассажира остановил контролёр и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность. Мужчина выполнить просьбу отказался.

«Работники были вынуждены обратиться к сотрудникам полиции. Оказалось, что нарушитель правил проезда находится в федеральном розыске», — рассказал в беседе с РИА Новости представитель «Организатора перевозок».

Выяснилось, что задержанный ― 56-летнего уроженца Ставропольского края уже более 12 лет розыске. В 2009 году мужчина стал фигурантом дела об убийстве. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако он попытался скрыться от следствия и переехал в российскую столицу.

Напомним, в марте суд вынес приговор шестерым молодым людям за «стриптиз» в московском метрополитене. За обнажённый проезд в подземке на Замоскворецкой линии трое молодых люей и трое девушек в возрасте от 19 до 29 лет получили административные аресты и штрафы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов описал типичного московского безбилетника. По его словам, это мужчина 19-29 лет. Однако, добавил Султанов, встречаются среди «зайцев» и просто рассеянные, и криминальные личности, в том числе те, кто находится в федеральном розыске.

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