Джанкой, Крым, 21 марта, 2023, 09:54 — ИА Регнум. Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введён в городе Джанкое в Крыму после атаки на него беспилотников вооружённых формирований Украины. Об этом 21 марта рассказал глава администрации города Игорь Ивин в эфире телеканала «Крым-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Введен режим ЧС муниципального уровня», — сказал он, уточнив, что в городе в данный момент ведётся подсчёт ущерба, который был нанесён украинскими дронами.

Также Ивин указал, что для этого были созданы специальные рабочие группы, и добавил, что за нанесённый атакой беспилотников ВСУ ущерб будет выплачена соответствующая нормативной базе компенсация из резервного фонда.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что пострадавший при падении сбитых беспилотных летательных аппаратов ВСУ в Джанкое мужчина в данный момент находится в центральной районной больнице. Медики оценивают его состояние как средней степени тяжести.