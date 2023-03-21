Прага, 21 марта, 2023, 09:46 — ИА Регнум. В автомобильной аварии в Чехии погиб девятилетний вратарь хоккейного клуба «Оломоуц». Об этом 21 марта сообщает пресс-служба команды на своём сайте.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на чешской трассе D1. Помимо погибшего юного спортсмена в легковушке, следовавшей на матч, находился ещё один ребёнок, который выжил после автокатастрофы.

Также указывается, что команда в память о погибшем юном голкипере проведёт минуту молчания перед третьим матчем серии четвертьфинала плей-офф юношеского чемпионата Чехии по хоккею против клуба «Динамо» из Пардубице. 17 марта погибшему ребёнку исполнилось девять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Водитель и пассажир снегохода погибли, пытаясь проехать под мостом в пургу на Чукотке. Из-за плохой видимости водитель не смог рассчитать расстояние и на полном ходу врезался в одно из пролётных строений моста.