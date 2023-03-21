«Я хотел играть в столице! Здесь я счастлив!» — шведский футболист Норманн решил вернуться в Россию

Москва, , 09:44 — REGNUM 26-летний норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн, выступающий в текущем сезоне за московское «Динамо» на правах аренды, рассказал, почему принял решение вернуться в Россию после своего отъезда в Великобританию в 2021 году.

Матиас Норманн © Виталий Тимкив/РИА Новости

«На моем нежелании оставаться в «Ростове» в 2021 году сказался уход в сборную России Валерия Карпина. Я его перенес очень тяжело, был сильно опечален и потерял часть мотивации», — рассказал Норманн в интервью «Спорт-Экспресс» 21 марта.

Напомним, в начале сезона 2021/22 английский футбольный клуб «Норвич Сити» взял норвежского хавбека в аренду на один сезон с последующим правом выкупа. В составе «канареек» Норманн принял участие в 23 матчах Английской премьер-лиги, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

«Если быть до конца честным, с момента приезда в Россию мне всегда нравилась Москва. Я хотел попробовать играть в столице, и, безусловно, здесь я счастлив», — добавил футболист.

Ранее сообщалось, что легионеры московского «Спартака» Шамар Николсон и Кристофер Мартинс Перейра вызваны в свои сборные для участия в квалификациях к международным турнирам.