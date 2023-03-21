Москва, 21 марта, 2023, 09:34 — ИА Регнум. К 2024 году количество ложных новостей в России, которые распространяются СМИ, соцсетями и через мессенджеры может вырасти более чем вдвое, увеличившись с 10 до 22 млн. Об этом 21 марта рассказал советник генерального директора АНО «Диалог Регионы» Тихон Макаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Фейк

«Мы прогнозируем, что в следующих годах тренд на увеличение фейков сохранится. Нами прогнозируется увеличение количества копий фейковых сообщений до 22 млн в 2024 году», — приводит его слова ТАСС.

Также Макаров отметил, что имеются менее пессимистичные оценки, согласно которым количество ложных новостей может вырасти только до 15 млн, однако и это число будет кратно большим, чем до начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине.

Кроме этого, эксперт уточнил, что по сравнению с 2021 годом число фейковых новостей в России увеличилось в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что киевские власти для снижения бдительности ВС России и общества приступили к реализации спланированной информационно-психологической спецоперации. Также, по его словам, ВСУ параллельно ведут подготовку к наступлению в Запорожской области, разведкой прощупывают линию обороны, в том числе с помощью диверсантов.