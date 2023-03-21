Париж, 21 марта, 2023, 09:20 — ИА Регнум. Число задержанных в столице Франции протестующих достигло 171 человека. Об этом во вторник, 21 марта, сообщило издание Agence France-Presse со ссылкой на собственный источник в парижской полиции.

Gerard Bottino/Global Look Press Французская полиция

«По словам источника в полиции, вскоре после 00:30 по местному времени (02:30 по московскому времени) в Париже был задержан 171 человек», — приводит агентство данные источника.

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Напомним, массовая акция протеста, в которой приняли участие несколько тысяч человек, состоялась в Париже на площади Вобан. Стычки протестующих с полицией стали происходить после объявления результатов голосования в Национальном собрании, где был отклонен вотум недоверия правительству.

Ранее телеканал BFM сообщал о 113 задержанных протестующих во французской столице. Уточнялось, что стычки протестующих с полицией также происходят и в других крупных городах Франции.