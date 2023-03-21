Москва, 21 марта, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Шамар Николсон получил вызов в национальную сборную Ямайки для участия в матче Лиги наций КОНКАКАФ с командой Мексики. Об этом во вторник, 21 марта, сообщила пресс-служба Федерации футбола Ямайки.

Stupnikov Alexander/Global Look Press Шамар Николсон

Напомним, 26-летний форвард выступает за «Спартак» с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Действующее соглашение ямайского футболиста с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2026 года.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в 16 матчах чемпионата России по футболу, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Отметим, что вызов в сборную также получил одноклубник Николсона Кристофер Мартинс Перейра, выступающий за команду Люксембурга.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Монако» Александр Головин и защитник «Спартака» Георгий Джикия пропустят ближайшие товарищеские матчи сборной России из-за повреждений, полученных в ходе уикенда.