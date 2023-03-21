Замглавы МИД РФ Богданов: Россия согласовывает даты консультаций с Сирией, Ираном и Турцией

Москва, , 09:06 — REGNUM График будущих четырёхсторонних консультаций на уровне замглавы МИД согласовывает в настоящее время Россия с Сирией, Ираном и Турцией. Об этом 21 марта рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, его слова приводит РИА Новости.

МИД России Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас ничего ещё не было согласовано, так что и переносить пока нечего», — сказал он, комментируя заявления главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о предложении РФ перенести встречу с делегациями Сирии, Ирана и Турции в Москве.

Богданов уточнил, что имеются ввиду четырёхсторонние консультации на уровне заместителей глав МИД указанных стран, которые должны подготовить встречу министров иностранных дел.

При этом замглавы МИД РФ отметил, что российская сторона исходит из того, что, чем быстрее пройдёт такая встреча, тем будет лучше.

«Но есть графики работы у наших коллег, и сирийцев, и турок, и иранцев. Пока даты конкретной нет, продолжим согласовывать», — добавил Богданов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта заместитель министра иностранных дел Сирии Айман Сусан заявил, что Дамаск пока изучает вопрос участия в четырёхсторонней встрече заместителей министров иностранных дел Ирана, Турции, России в Москве.