СК возбудил уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении блогера Александры Митрошиной

Москва, , 09:04 — REGNUM Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 120 млн рублей возбудили против блогера Александры Митрошиной следователи. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Александра Митрошина Цитата из видео: «Как создать ажиотаж на любой продукт»

«Возбуждено уголовное дело в отношении Александры Митрошиной по факту уклонения от уплаты налогов с физического лица в особо крупном размере. Следственными органами ГСУ СК России по г. Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с физического лица»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, блогер является ИП и применяет упрощенную систему налогообложения, и в период с октября 2020 по май 2022 года получила от оказания услуг по реализации курсов по образованию превышающий лимит доход, однако не захотела переходить на общую систему налогообложения и уплачивать НДС и НДФЛ, для чего ею были использованы аффилированные и контролируемые ею ИП.

«Таким образом со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на вышеуказанные ИП. Тем самым Александра Митрошина уклонилась от уплаты налогов на сумму свыше 120 млн рублей», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что на данный момент в ходе расследования уголовного дела следователи СК РФ по городу Москве вместе с сотрудниками ГУЭБ и ПК МВД России провели обыски по месту регистрации блогера и у других лиц, которые могут быть причастными к совершению названного преступления.

«В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигурантки и иных лиц к совершению иных экономических преступлений», — заключаются в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта было возбуждено новое уголовное дело в отношении супругов-блогеров Артёма и Валерии Чекалиных по факту легализации денежных средств в особо крупном размере. По данным следствия, в апреле 2021 года Чекалины, действуя по предварительному сговору в составе группы лиц, отмыли более 130 млн руб., добытых преступным путём.