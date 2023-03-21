Москва, 21 марта 2023, 09:20 — REGNUM В России предложили ввести ответственность за «скручивание» пробега у автомобилей, сообщают 21 марта «Известия».

Игрушечные автомобили
Игрушечные автомобили

Такую инициативу выдвинула ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

За корректировку показаний одометра предлагается ввести штраф для физических лиц на сумму до 300 тыс. рублей, а на юридических — до 1 млн рублей.

Опасность скрученного пробега заключается в том, что машина с ним требует значительных денежных вложений, имеет меньшую стоимость и меньшую ликвидность на вторичном рынке. Покупатель может неожиданно столкнуться с дорогостоящим и незапланированным ремонтом, считают эксперты. Кроме того, скрученный пробег является нарушением баланса между реальным пробегом и соответствующим техобслуживанием.

На сегодняшний день за корректировку показаний одометра не предусмотрено никакой ответственности.

Напомним, что в России стали снижаться цены на подержанные легковые автомобили.

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