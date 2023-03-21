За «скручивание» пробега автомобилей предлагают ввести крупные штрафы

Москва, , 09:20 — REGNUM В России предложили ввести ответственность за «скручивание» пробега у автомобилей, сообщают 21 марта «Известия».

Игрушечные автомобили

Такую инициативу выдвинула ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

За корректировку показаний одометра предлагается ввести штраф для физических лиц на сумму до 300 тыс. рублей, а на юридических — до 1 млн рублей.

Опасность скрученного пробега заключается в том, что машина с ним требует значительных денежных вложений, имеет меньшую стоимость и меньшую ликвидность на вторичном рынке. Покупатель может неожиданно столкнуться с дорогостоящим и незапланированным ремонтом, считают эксперты. Кроме того, скрученный пробег является нарушением баланса между реальным пробегом и соответствующим техобслуживанием.

На сегодняшний день за корректировку показаний одометра не предусмотрено никакой ответственности.

Напомним, что в России стали снижаться цены на подержанные легковые автомобили.

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