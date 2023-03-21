ДНР, 21 марта, 2023, 08:54 — ИА Регнум. Дома в районе Артёмовска (ДНР), в которых живут местные жители, начали занимать боевики ВСУ, написал 21 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости В зоне проведения СВО

По его данным, украинские боевики расквартированы в населённых пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка: они «расселяются в домах мирных граждан».

«Занимаются не только пустующие дома, но и те, где проживают люди», — сообщает Марочко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту под контролем российских военных находятся примерно 70% территории Артёмовска. Есть информация о планах ВСУ пойти в наступление.