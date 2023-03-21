Горловка, ДНР, , 08:50 — REGNUM Вооружённые силы Украины обстреляли населенный пункт Гольмовский Донецкой Народной Республики снарядами натовского калибра 155 миллиметров. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины.

Последствия обстрела ВСУ © Николай Тришин/ТАСС

Уточняется, что обстрел Гольмовского велся из подконтрольной Украине Плещеевки Константиновского района ДНР. Всего в 08:20 по местному времени было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибра 155 миллиметров.

Напомним, ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале заявил о временном прекращении электроснабжения поселка Путиловка из-за повреждения электроопоры в результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины 20 марта.