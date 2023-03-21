Власти Турции составили для турецких компаний список товаров, запрещённых к экспорту в Россию

Анкара, , 09:00 — REGNUM Турецкие власти составили для компаний список товаров, запрещённых для экспорта в Россию. Об этом 20 марта сообщил Reuters, ссылаясь на руководителя Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу.

Турецкий флаг alexeyklyukin

«Правительство Турции передало компаниям список запрещённых зарубежных товаров и запретило им поставлять эти продукты в Россию с первого марта», — сказал Теджделиоглу.

По его словам, товары из списка, произведенные в любой другой стране, запрещены к перевозке в Россию, однако, если продукт произведен в Турции с использованием зарубежных частей, под запрет он не попадает.

Автор публикации в Reuters считает, что запрет экспорта в Россию определённой продукции станет для Турции способом избежать конфронтации с ЕС, который является крупным импортёром её товаров.

Напомним, что 9 марта Турция внезапно перестала отправлять через свою территорию санкционные грузы в Россию.

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