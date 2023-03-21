Власти Шри-Ланки получат по программе МВФ порядка $7 млрд

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:41 — REGNUM Доступ к финансированию в размере около $7 млрд по программе Международного валютного фонда (МВФ) получат власти Шри-Ланки. Об этом 21 марта сообщил президент страны Ранил Викрамасингхе, его слова приводит пресс-служба главы островного государства на своей странице в одной из соцсетей.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как отметил Викрамасингхе, 21 марта произойдёт важное, по его мнению, событие на пути восстановления экономики Шри-Ланки.

«Исполнительный совет МВФ одобрил программу, которая позволяет нам получить доступ к финансированию в размере до $7 млрд со стороны МВФ и международных финансовых институтов», — сказал он.

Также президент Шри-Ланки выразил благодарность МВФ и официальным кредиторам страны за постоянно оказываемую ими островному государству поддержку. При этом Викрамасингхе уточнил, что считает такое решение доказательством восстановления доверия кредиторов к Шри-Ланке.

«Эта программа является ключом к стабилизации экономики и позволит нам построить инклюзивную и процветающую страну для всех жителей Шри-Ланки», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля посол Шри-Ланки в Москве Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти России и Шри-Ланки обсуждают возможность организации прямых поставок нефти. Она добавила, что также обсуждается вопрос о кредитной линии для поставок в Шри-Ланку российского угля.