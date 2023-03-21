Вашингтон, 21 марта, 2023, 08:33 — ИА Регнум. Признаки, указывающие на риск для президента США Джозефа Байдена попасть в «украинскую ловушку», назвал экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в своём материале для Responsible Statecraft.

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По мнению аналитика, существуют три важных фактора, которые определяют перспективы украинского конфликта. Эти три фактора влияют на другие и в совокупности создают динамику, которая ограничит способность Белого дома направлять события таким образом, чтобы достичь желаемого результата.

Первый фактор — это развитие событий на поле боя, и в частности под Артёмовском (Бахмут). Здесь, по словам аналитика, ВСУ находятся на грани «значительного поражения».

Второй фактор — это внутренняя политика США. При этом Биб выразил обеспокоенность мнением американцев о конфликте. Как указал аналитик, общественное мнение становится всё более поляризованным, а республиканцы ставят под сомнение цели Вашингтона в военном конфликте.

Кроме того, Биб выразил обеспокоенность в связи с возможностью Китая выступить в роли посредника в украинском конфликте. Аналитик полагает, что такой шаг КНР поставит под сомнение авторитет США на международной арене.

«Администрации Байдена ещё не поздно найти выход из этой потенциальной ловушки, ускорив переговоры с Россией. <…> Но уже можно говорить о том, что окно возможностей для американской дипломатии под угрозой сужения», — указал экс-аналитик ЦРУ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил США Марк Милли не увидел преимуществ ни у одной из сторон конфликта на Украине.