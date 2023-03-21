В пострадавшем от падения беспилотников ВСУ техникуме Джанкоя приостановлены занятия

Джанкой, Крым, , 08:27 — REGNUM В профессиональном техникуме в Джанкое, который пострадал в результате падения сбитых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ВСУ, приостановлены занятия. Об этом 21 марта рассказал советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Разбитое окно Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил Крючков, слова которого приводит РИА Новости, при падении сбитых украинских беспилотников в здании и общежитии техникума в Джанкое были выбиты стёкла.

«Занятия в нём на время проведения ремонта приостановлены, студенты из общежития эвакуированы», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма Олег Крючков написал, что восстановление жилого дома в Джанкое, который получил повреждения при падении сбитого БПЛА вооружённых формирований Украины, намерены 21 марта начать власти региона.