Тегеран, 21 марта, 2023, 08:36 — ИА Регнум. Иран в этом году рассчитывает на «огромные объёмы» своповых поставок российских нефти и газа. Об этом заявил 21 марта министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Министр отметил, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран — соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном. Хандузи подчеркнул, что этот вопрос был решён и поэтому в этом году будут огромные объёмы своповых поставок.

«Мы очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа», — сказал иранский министр.

Напомним, что переговоры между Москвой и Тегераном о маршрутах и механизмах реализации своповых поставок (поставки по схеме замещения, используются при невозможности прямых поставок) нефти и газа велись ещё в октябре 2022 года.