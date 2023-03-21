Вашингтон, 21 марта, 2023, 08:18 — ИА Регнум. В работе социальной сети Twitter на территории Соединённых Штатов отмечаются неполадки. Это 21 марта следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Иван Шилов ИА REGNUM Twitter

Согласно данным сервиса, 78% сообщающих о сбоях пользователей указанной соцсети испытывают трудности с работой приложения, 15% заявляют о неполадках в работе сайта и ещё 7% сообщили о сложностях во время подключения к серверу.

Отметим, в России с марта 2022 года, после начала спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине, доступ к соцсети Twitter ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта работа социальной сети «ВКонтакте» была восстановлена после сбоя у некоторых пользователей в ряде регионов России.