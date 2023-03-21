Луганск, 21 марта, 2023, 08:19 — ИА Регнум. Советские гаубицы, снятые с консервации, будут использоваться ВСУ на купянском направлении, сообщил 21 марта военный эксперт Андрей Марочко в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

По его данным, в район населённого пункта Песчаное на вооружение ВСУ поступили шесть орудий гаубиц Д-20 с боекомплектом.

«По внешним признакам артиллерийские 152-мм орудия прошли капитальный ремонт или сняты с консервации», — пишет Марочко. По его данным, эти орудия, судя по всему, недавно покрасили и обновили колёсные шасси.

Ранее ИА REGNUM приводило мнение китайских экспертов, которые полагают, что ВСУ потеряли убитыми или ранеными всех подготовленных в НАТО боевиков.