Москва, , 08:15 — REGNUM Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) рассматривает допуск российских спортсменов до соревнований только при условии их открытого осуждения специальной военной операции на территории Украины, считает глава Федерации лыжных гонок РФ Елена Вяльбе.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе © Павел Бедняков/РИА Новости

«Не так давно он [глава FIS Йохан Элиаш — ред.] звонил нашему генсеку, они достаточно долго общались. Это было после того, как он поговорил с Томасом Бахом на чемпионате мира по горным лыжам. Из разговора было ясно — Россию надо возвращать», — рассказала Вяльбе в интервью РИА Новости 21 марта.

Также она отметила, что условия FIS по возвращению российских спортсменов в международные соревнования являются абсолютно неприемлемыми.

«Помимо того, что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов… они требуют, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», — добавила Вяльбе.

Напомним, по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) российские спортсмены не были допущены до участия на чемпионате мира 2023 года, прошедшего в феврале–марте в Словении.