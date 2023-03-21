Журналисты двух телекомпаний в Эквадоре получили по почте конверты со взрывными устройствами

Кито, , 08:13 — REGNUM Журналисты двух телекомпаний в Эквадоре получили по почте конверты, в которых оказались взрывные устройства. Об этом 20 марта сообщило агентство Reuters.

Эквадор Skratos1983

Уточняется, что взрывные устройства в конвертах были замаскированы под электронные гаджеты. Один журналист пострадал после подключения полученного устройства к компьютеру.

Власти Эквадора квалифицировали инцидент как попытку оказать давление на работников СМИ и запугать журналистов с целью парализовать свободу выражения. В заявлении правительства произошедшее было названо «отвратительным действом», которое должно быть наказано по всей строгости закона.

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